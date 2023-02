BWT Magnesium Mineralizer Filtro con Tecnologia Brevettata Confezione 5+1 filtri per Caraffe Filtranti-Prodotto adatto per il mercato Italiano.

Descrizione Prodotto

Cartucce Filtranti BWT – Adatte per l’impiego nelle caraffe filtranti BWT

L’innovativa tecnologia delle caraffe BWT trasforma l’acqua del rubinetto in perfetta acqua arricchita con magnesio. Il processo brevettato riduce i metalli pesanti come il piombo o il rame e le sostanze che alterano gli odori o il sapore come il cloro e il contenuto di calcare nell’acqua. Allo stesso tempo, l’acqua filtrata viene arricchita con il magnesio in forma ionica che, oltre ad avere un ottimo sapore, rende piacevoli anche piatti e bevande. È anche un passo importante verso la riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di CO₂ perché se apprezzi l’ottima acqua filtrata e mineralizzata al magnesio di BWT, non sarà più necessario acquistare acqua in costose e inquinanti bottiglie in plastica.

L’alternativa intelligente alle bottiglie in plastica

Gusto perfetto grazie al magnesio

Il magnesio è un esaltatore di gusto e preserva l’equilibrio minerale dell’acqua. Il risultato: l’acqua ha un gusto fresco e morbido.

Utilizza i nostri prodotti a casa tua e prova la differenza: a ogni sorso d’acqua, caffè o tè.

Protezione anticalcare per i tuoi piccoli elettrodomestici

I filtri BWT al magnesio offrono la perfetta protezione anticalcare per piccoli elettrodomestici come bollitori e macchine da caffè, aumentandone la durata. Questo non solo fa risparmiare denaro ed evita gli sprechi, ma riduce anche i costi energetici, dato che i depositi di calcare aumentano il consumo di energia elettrica.

Sii intelligente e risparmia sulle bottiglie di plastica

L’acqua del rubinetto filtrata e arricchita con magnesio da BWT è la valida alternativa per un futuro senza plastica. I rifiuti di plastica possono essere evitati a ogni sorso. L’ambiente è protetto in diversi modi: non solo si riduce l’enorme quantità di rifiuti, ma diminuiscono anche le emissioni di CO₂, non essendo più necessario il trasporto.

Basta con le bottiglie d’acqua da trasportare

Grazie ai filtri BWT al magnesio, il comfort sarà ottimale poiché con il trattamento dell’acqua del rubinetto non sarà più necessario portare a casa pesanti bottiglie d’acqua.

Che tipo di persona sei?

Non importa se sei un alpinista o una campionessa del tapis roulant, un amante del caffè o un intenditore di tè, uno stacanovista o una persona in cerca di equilibrio fra lavoro e vita privata. Non importa che tipo di persona sei, BWT ti offre l’acqua giusta per ogni tua esigenza. Le caraffe filtranti BWT migliorano la qualità dell’acqua del rubinetto. Tutte le seguenti cartucce filtranti sono compatibili con le varie caraffe filtranti.

Da oggi la tua acqua del rubinetto dà il meglio di se stessa: filtrata e più gradevole.

Riduzione costi-meno plastica

Scelta ECO Friendly

Più vita agli elettrodomestici-meno calcare

Fino a 120 litri di acqua al magnesio

Adatto al mercato Italiano

(5,06 € / unità)