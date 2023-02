BWT Magnesium Mineralizer Filtro con Tecnologia Brevettata caraffa filtrante, Bianco, 6 unità (Confezione da 1)

Le cartucce filtranti per l’acqua di BWT possono essere utilizzate in tutti i filtri BWT Longlife e Brita Maxtra. Questi filtri rilasciano un sapore aromatico all’acqua, rendendola adatta all’utilizzo per té o caffé. Queste cartucce, entrando a contatto con l’acqua, riescono ad imprigionare le sostanze indesiderate quali Piombo e Cloro, migliorandone la qualità e donandole un sapore più piacevole grazie al Magnesio che contengono. Inoltre, intervenendo sulla quantità di Calcio contenuta nell’acqua, permettono la riduzione del calcare che potrebbe formarsi su elettrodomestici quali macchine da caffè o bollitori in ferro, allungandone la vita.Le cartucce BWT Longlife sono utilizzabili per il filtraggio di circa 120 litri o per una durata di 4 settimane. Conservate nel loro imballaggio, le cartucce possono raggiungere anche i 4 anni di durata.Dalla metà del 2010 queste cartucce possono essere utilizzate anche con Brita Maxtra. In questo caso, le cartucce BWT Longlife devono essere inserite facendo un po’ più di pressione per poter raggiungere la parte inferiore del filtro dell’acqua. E’ comunque possibile utilizzare le cartucce BWT Longlife anche nei nuovi modelli.

Più gusto grazie alla tecnologia brevettata BWT al Magnesio Mg2+Riduzione costi, meno plasticaPerfettamente compatibile con le caraffe BritaPiù vita agli elettrodomestici, meno calcare

33,94 €