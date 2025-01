Bwh Hotels diventa Partner Ufficiale del Giro d’Italia

BWH Hotels Italia & Malta annuncia una nuova partnership come Official Partner del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. La 108^ edizione del Giro d’Italia inizierà in Albania il 9 maggio e terminerà a Roma il 1 giugno, mentre il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 6 al 13 luglio. Secondo un report di Banca Ifis, l’evento del 2023 ha coinvolto 9,4 milioni di persone e generato un impatto economico di 2 miliardi di euro. Il Giro d’Italia non solo attira spettatori, ma ha anche un significativo effetto a lungo termine sul turismo, con 618.000 visitatori che tornano nei luoghi visitati entro 12-18 mesi e 1,8 milioni che scelgono nuove destinazioni ispirati dalle immagini televisive.

Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta, ha dichiarato che la partnership rappresenta un’opportunità per promuovere il turismo e valorizzare le bellezze italiane. BWH Hotels è presente in tutta Italia e offre un’ospitalità di qualità, contribuendo a una maggiore visibilità delle strutture locali. Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha sottolineato che la collaborazione con BWH Hotels rafforza il prestigio degli eventi ciclistici.

Il percorso del Giro d’Italia misura 3.413 km, con partenza dall’estero per la quindicesima volta e include varie tappe dove sono presenti le strutture BWH. BWH Hotels conta 170 strutture in Italia e Malta e, dal 2024, si trasformerà in Società Benefit. Il gruppo si distingue per capillarità, qualità e innovazione, sostenendo gli albergatori con opportunità di marketing e programmi fedeltà globali.