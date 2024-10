BWH Hotels aggiunge Matera alle destinazioni con l’apertura dell’Hotel Dimora del Monaco

BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’aggiunta di Matera tra le sue destinazioni grazie all’ingresso dell’Hotel Dimora del Monaco, che è parte del gruppo alberghiero indipendente Garibaldi Hotels. Questo gruppo, in forte crescita, conta attualmente 13 strutture in Italia. L’Hotel Dimora del Monaco è una nuova costruzione immersa in un paesaggio affascinante con vegetazione rigogliosa e offre 23 camere distribuite su tre piani, dotate di spazi ampi e design moderno.

Fabrizio Prete, Amministratore Delegato di Garibaldi Hotels, esprime soddisfazione per l’affiliazione dell’hotel a BWH Hotels Italia & Malta, sottolineando che questa partnership rappresenta un passo significativo per il gruppo. Essa permetterà di elevare gli standard di servizio e ospitalità, oltre ad aprire nuove opportunità di distribuzione internazionale. Prete è entusiasta di lavorare insieme per offrire esperienze indimenticabili agli ospiti e valorizzare la città di Matera.

Anche Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta, condivide il suo entusiasmo per l’affiliazione dell’Hotel Dimora del Monaco, definendola un’opportunità unica. Questa nuova adesione non solo arricchisce il network di BWH Hotels con una nuova destinazione, ma offre anche ai gruppi come Garibaldi Hotels la possibilità di mantenere la propria identità mentre beneficiano del supporto strategico e delle risorse necessarie per raggiungere nuovi obiettivi. Doria sottolinea che questa sinergia garantirà un elevato standard di servizio e maggiore visibilità nel mercato.

L’Hotel Dimora del Monaco è situato in una posizione strategica, a pochi minuti dai celebri rioni Sassi e dal centro città, rendendo facile l’accesso per gli ospiti. Inoltre, l’hotel offre un comodo parcheggio interno, rendendo la struttura pratica per chi visita Matera. Con questa nuova affiliazione, BWH Hotels e Garibaldi Hotels puntano a rafforzare la loro presenza sul mercato e a migliorare l’offerta per i viaggiatori in questa storica e affascinante città, nota per la sua bellezza e cultura.