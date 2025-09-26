bvate Laptop 14″ Win 11, Celeron N4020, 256GB, WiFi 5G

🔥 Offerta Amazon
bvate Laptop PC 14 Inch Notebook Win 11 Up to 2.8 GHz 256 GB ROM Supports SSD Expansion 1TB Celeron N4020 2.4G+5G WiFi 4.2 USB HDMI Italian Keyboard Membrane Wireless Mouse U-U
Descrizione del Prodotto
Scopri il Laptop BVate da 14 pollici, un notebook che unisce potenza e praticità in un design elegante e leggero. Con il suo potente processore Celeron N4020 e una frequenza massima di 2.8 GHz, questo laptop è l’ideale per affrontare le sfide quotidiane, sia per il lavoro che per il tempo libero.
Schermo Luminoso
Il display da 1920×1080 offre immagini nitide e dettagli sorprendenti, grazie alla sua tecnologia IPS. Anche durante le chiamate in videoconferenza, la camera frontale da 2MP garantisce comunicazioni chiare e coinvolgenti.
Connessioni Versatili
Questo notebook è dotato di connettività WiFi 2.4G e 5G e di diverse porte, tra cui USB 3.0 e Mini HDMI, permettendo un’esperienza d’uso scorrevole e conveniente. La batteria di 5000mAh assicura lunghe ore di autonomia, ideali per chi è sempre in movimento.
Ampio Spazio di Archiviazione
Con 6GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB per memorizzare i tuoi dati velocemente, puoi eseguire più operazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, hai la possibilità di espandere lo spazio attraverso l’inserimento di schede TF.
Vantaggi Pratici
- Design leggero con soli **1.3 kg**, facilmente trasportabile ovunque.
- Supporto per **apertura a 180°**, ideale per presentazioni e condividere contenuti con altri.
Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza informatica. Acquista il tuo Laptop BVate oggi stesso e scopri come può semplificarti la vita!
