Buzzi, completata la cessione delle attività in Ucraina

Dopo aver ottenuto l’approvazione dall’Antitrust locale il 5 settembre 2024, Buzzi ha completato la cessione dei propri asset in Ucraina a CRH, un’operazione firmata il 20 giugno 2023. Il valore della transazione è pari a 0,1 miliardi di euro. Buzzi, una società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della produzione di cemento, gestiva in Ucraina due cementerie a ciclo completo, due terminal per la distribuzione di cemento e impianti di calcestruzzo preconfezionato in tre città. Nel 2023, il fatturato totale dell’azienda ha raggiunto 85,6 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 5,6 milioni di euro.