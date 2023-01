BuzzFeed vola a Wall Street su uso ChatGPT e accordo con Meta

– Le azioni di BuzzFeed sono in rally a Wall Street dopo indiscrezioni sul fatto che la società userà l’intelligenza artificiale per personalizzare e migliorare i suoi quiz e contenuti online, a poche ore di distanza da altri resoconti giornalistici che parlavano di come Meta Platforms stia pagando milioni di dollari BuzzFeed per portare più creator su Facebook e Instagram.

Secondo il Wall Street Journal, la società utilizzerà ChatGPT per i suoi contenuti. Si tratta di un chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning, specializzato nella conversazione con un utente umano. Pochi giorni fa Microsoft ha esteso la partnership a lungo termine con OpenAI, la società dietro ChatGPT, attraverso “un investimento pluriennale e multimiliardario”.

“Nel 2023, vedrai i contenuti ispirati all’intelligenza artificiale passare da una fase di ricerca e sviluppo a una parte del nostro core business, migliorando l’esperienza del quiz, informando il nostro brainstorming e personalizzando i nostri contenuti per il nostro pubblico”, ha scritto il CEO Jonah Peretti in un memo ai dipendenti, secondo quanto riportato da Reuters.

Intanto, Buzzfeed si attesta a 2,50 USD, con un aumento del 163%. Nonostante il maxi-balzo, il titolo rimane molto lontano dai 10 dollari della SPAC con cui è arrivata a Wall Street, rappresentando anche la prima grande azienda di media digitali moderni a sbarcare in Borsa. A dicembre 2022 BuzzFeed ha annunciato il taglio del 12% della sua forza lavoro.