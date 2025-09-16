Siamo un’azienda specializzata in sistemi di navigazione integrati, parte di un leader nel settore dell’alta tecnologia, elettronica avanzata e sistemi di difesa, attivo a livello globale. Stiamo cercando un Buyer da inserire nel nostro team.
In questo ruolo, il candidato si occuperà di:
- Definire e attuare strategie di acquisto.
- Garantire la disponibilità dei materiali nel rispetto di budget e normative.
- Pianificare e gestire l’implementazione dei category plan.
Responsabilità principali:
Strategie di acquisto:
- Identificare le esigenze aziendali e nuovi progetti.
- Definire il budget per le categorie di responsabilità.
- Introdurre nuovi fornitori attraverso scouting.
- Pianificare l’ottimizzazione dello stock.
Processo di approvvigionamento:
- Gestire la relazione con i fornitori.
- Creare e mantenere la qualifica dei fornitori.
- Negoziare le migliori condizioni contrattuali.
- Assicurare la corretta gestione ed esecuzione degli ordini.
Processo Produttivo:
- Allineare il processo di approvvigionamento alle esigenze produttive.
- Aggiornare il gestionale in caso di modifiche agli ordini.
Relazioni con gli stakeholder:
- Monitorare le performance dei fornitori.
- Garantire una comunicazione efficace con i clienti e le altre aree aziendali.
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria o Economia.
- Esperienza di 3-4 anni in un ruolo analogo.
- Preferibile esperienza in aziende del settore aerospaziale e della difesa.
Competenze:
- Tecniche di negoziazione.
- Conoscenza di SAP (modulo MM).
- Buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.
Comportamenti richiesti:
- Capacità di delega.
- Innovazione e cambiamento continuo.
- Leadership assertiva.
- Accountability.
Se sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a candidarti.
