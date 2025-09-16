21.9 C
Siamo un’azienda specializzata in sistemi di navigazione integrati, parte di un leader nel settore dell’alta tecnologia, elettronica avanzata e sistemi di difesa, attivo a livello globale. Stiamo cercando un Buyer da inserire nel nostro team.

In questo ruolo, il candidato si occuperà di:

  • Definire e attuare strategie di acquisto.
  • Garantire la disponibilità dei materiali nel rispetto di budget e normative.
  • Pianificare e gestire l’implementazione dei category plan.

Responsabilità principali:

Strategie di acquisto:

  • Identificare le esigenze aziendali e nuovi progetti.
  • Definire il budget per le categorie di responsabilità.
  • Introdurre nuovi fornitori attraverso scouting.
  • Pianificare l’ottimizzazione dello stock.

Processo di approvvigionamento:

  • Gestire la relazione con i fornitori.
  • Creare e mantenere la qualifica dei fornitori.
  • Negoziare le migliori condizioni contrattuali.
  • Assicurare la corretta gestione ed esecuzione degli ordini.

Processo Produttivo:

  • Allineare il processo di approvvigionamento alle esigenze produttive.
  • Aggiornare il gestionale in caso di modifiche agli ordini.

Relazioni con gli stakeholder:

  • Monitorare le performance dei fornitori.
  • Garantire una comunicazione efficace con i clienti e le altre aree aziendali.

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria o Economia.
  • Esperienza di 3-4 anni in un ruolo analogo.
  • Preferibile esperienza in aziende del settore aerospaziale e della difesa.

Competenze:

  • Tecniche di negoziazione.
  • Conoscenza di SAP (modulo MM).
  • Buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

Comportamenti richiesti:

  • Capacità di delega.
  • Innovazione e cambiamento continuo.
  • Leadership assertiva.
  • Accountability.

Se sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a candidarti.


