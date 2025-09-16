Siamo un’azienda specializzata in sistemi di navigazione integrati, parte di un leader nel settore dell’alta tecnologia, elettronica avanzata e sistemi di difesa, attivo a livello globale. Stiamo cercando un Buyer da inserire nel nostro team.

In questo ruolo, il candidato si occuperà di:

Definire e attuare strategie di acquisto.

Garantire la disponibilità dei materiali nel rispetto di budget e normative.

Pianificare e gestire l’implementazione dei category plan.

Responsabilità principali:

Strategie di acquisto:

Identificare le esigenze aziendali e nuovi progetti.

Definire il budget per le categorie di responsabilità.

Introdurre nuovi fornitori attraverso scouting.

Pianificare l’ottimizzazione dello stock.

Processo di approvvigionamento:

Gestire la relazione con i fornitori.

Creare e mantenere la qualifica dei fornitori.

Negoziare le migliori condizioni contrattuali.

Assicurare la corretta gestione ed esecuzione degli ordini.

Processo Produttivo:

Allineare il processo di approvvigionamento alle esigenze produttive.

Aggiornare il gestionale in caso di modifiche agli ordini.

Relazioni con gli stakeholder:

Monitorare le performance dei fornitori.

Garantire una comunicazione efficace con i clienti e le altre aree aziendali.

Requisiti:

Laurea in Ingegneria o Economia.

Esperienza di 3-4 anni in un ruolo analogo.

Preferibile esperienza in aziende del settore aerospaziale e della difesa.

Competenze:

Tecniche di negoziazione.

Conoscenza di SAP (modulo MM).

Buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

Comportamenti richiesti:

Capacità di delega.

Innovazione e cambiamento continuo.

Leadership assertiva.

Accountability.

Se sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a candidarti.