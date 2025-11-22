Butler smentisce flirt con Ratajkowski

Per settimane, i fan e i tabloid hanno fatto il tifo per la nascita della coppia formata dall’attore Austin Butler e dalla modella Emily Ratajkowski. Le voci si erano fatte insistenti dopo alcune foto che immortalavano la modella a un after-party, facendo ipotizzare un flirt con l’attore.

Tuttavia, Austin Butler ha rotto il silenzio e svelato la verità, spazzando via ogni ipotesi. Pare che, dietro le quinte, la realtà sia ben diversa da quanto fantasticato in Rete: il cuore della modella è già impegnato con un’altra persona. Butler ha confermato di essere single e ha smentito il flirt con Ratajkowski, affermando di essere solo amico della modella.

I dubbi intorno al presunto flirt tra Austin Butler ed Emily Ratajkowski non ci sono più, grazie alle parole usate direttamente dall’attore. Dopo essere stati avvistati insieme a New York, i rumors erano aumentati, anche perché si erano già incrociati una settimana prima all’afterparty della première del film Caught Stealing.

Intervistato da Vanity Fair, Butler ha messo fine a ogni pettegolezzo, confermando di essere single e di non avere una relazione con Ratajkowski. L’attore ha colto l’occasione per prendersela con le riviste di cronaca rosa, affermando di non voler vivere una vita limitata e piccola a causa del gossip.

Per quanto riguarda le loro storie personali, Butler è tornato single dopo la fine della relazione di tre anni con Kaia Gerber. La modella, invece, ha archiviato il matrimonio con Sebastian Bear-McClard e ora il suo cuore è impegnato con il regista francese Romain Gavras, con cui è stata immortalata in atteggiamenti affettuosi per le strade di New York.

Emily Ratajkowski e Romain Gavras sono stati avvistati insieme a New York, mostrando una grande complicità. La modella, vestita con un trench in pelle color ruggine e jeans larghi, e Gavras, con un sobrio outfit casual, sembravano totalmente a loro agio. La loro unione ha subito attirato l’attenzione perché unisce due universi molto diversi: Emily Ratajkowski è una figura centrale della cultura pop, mentre Romain Gavras è un artista di grande spessore, noto per la sua riservatezza.