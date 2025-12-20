Busto Arsizio: il Rejoice Christmas Show

Il Teatro Sociale di Busto Arsizio anticipa il Natale con una serata-evento imperdibile: sabato 20 dicembre alle 21 debutta in prima assoluta il Rejoice Christmas & Comedy Show. Lo spettacolo natalizio unisce grandi voci, energia gospel, comicità e intrattenimento in un format originale e travolgente, con una special guest d’eccezione: Karima, la popolare cantante soul e jazz.

Protagonisti della serata saranno Gianluca Sambataro e il Rejoice Gospel Choir, pronti a trasformare il classico concerto di Natale in uno show vivo, dinamico e sorprendente. Ospite speciale sarà Karima, una delle voci più apprezzate del panorama italiano e internazionale, che porterà sul palco la sua cifra vocale inconfondibile per rendere lo show ancora più emozionante e potente.

Lo spettacolo promette un Natale “completamente nuovo”: tra swing dal sapore newyorkese, parodie, sketch e sorprese, il pubblico assisterà a scene irresistibili come Babbo Natale che scrive al Grinch tentando di coinvolgerlo in un duetto improbabile, mentre un medley cinematografico di “Carol of the Bells” accende la magia con un crescendo spettacolare. Il Rejoice Christmas & Comedy Show è un invito a vivere le feste con leggerezza e meraviglia: musica, risate, energia pura e tutta l’atmosfera del Natale in uno show pensato per emozionare e divertire, dall’inizio alla fine. I biglietti sono disponibili su TicketOne.