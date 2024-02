Busta chiusa due volte a C’è Posta Per Te: madre dice addio ai figli

Graziana è andata con il marito Pierfrancesco a C’è Posta Per Te per rivedere sua madre Mariastella, che 18 anni fa ha abbandonato lei, le sue due sorelle e il fratello (morto a 17 anni in un incidente stradale). La ragazza ha mandato la busta a sua mamma per capire come mai non si è fatta viva in tutto questo tempo, nemmeno sui social o con un messaggio.

“Graziana mi ha detto ‘non vedo mia mamma da 18 anni, l’ultima volta che l’ho vista in una chiesa, avevo 8 anni ed era al funerale di mio fratello, morto per un incidente giovanissimo. Poi non l’ho vista più e non si è mai domandata se io e mia sorella avessimo bisogno di lei. L’ultima volta che ho visto mia mamma in casa era Natale, io papà, le mie sorelle al camino, papà che cercava di trattenere mamma e lei se ne voleva andare a vivere con l’uomo con cui aveva tradito papà’. La donna poi se n’è andata e dopo il funerale del figlio non si è più fatta vedere. – ha continuato a raccontare la De Filippi – Graziana mi ha raccontato che il padre è sempre stato con i figli, li ha seguiti in tutto, quando c’erano le riunioni della scuola, per la patente, alle ricorrenze, quando doveva spiegare del ciclo alle figlie. Graziana è qui da sola perché le sue due sorelle non vogliono vedere o sentire la madre”.

La busta chiusa due volte, la reazione di Mariastella.

Mariastella entrata in studio ha spiegato come mai se n’è andata di casa: “Io sono stata tradita più volte! Poi siamo stati separati in casa con il mio ex. Non ho fatto capire nulla ai miei figli per non ferirli. Alla fine non ce l’ho fatta e me ne sono andata. I figli sono stati affidati a mio figlio perché io non avevo una casa. Ho dormito in macchina per giorni. Poi ho preso una casetta in affitto e all’inizio dormivo per terra. Ho rivisto le figlie al funerale di mio figlio, ma ero stata avvisata che non mi dovevo avvicinare. Non me le facevano vedere“.

Maria ha domandato alla signora come mai non ha cercato le figlie almeno una volta che sono diventate maggiorenni e libere da ogni vincolo: “Ormai erano passati tanti anni. Io mi aspettavo che qualcuno mi bussasse alla porta per dei chiarimenti. Come mai non ti ho cercata sui social? Non li uso. Non dico che non c’ho pensato più a loro, ma poi uno cerca di dimenticare. Bisogna sapere anche il mio passato, ho anche sofferto di depressione due anni dopo la morte di mio figlio“.

Maria De Filippi ha poi chiesto a Mariasetlla se volesse vedere la figlia e lei è rimasta in silenzio, facendo infuriare Graziana: “Ci pensa anche e sta zitta! Va bene così per me, non la voglio più vedere. Questa è già una risposta, puoi chiudere. Mi sono tolta un peso. Con i miei figli sarò la madre che tu non sei stata con me!“.

Così Maria ha chiuso la busta da entrambi i lati: “Chiudo tutte e due le buste allora“.