Il settore del business travel in Italia registra risultati eccezionali, con l’indice Business Travel Trend (BTT) che raggiunge quota 115 nel mese di ottobre, il valore mensile più alto degli ultimi cinque anni. Nel 2025, sia il valore globale dei viaggi sia il numero di transazioni hanno mostrato crescita rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, il BTT relativo al periodo gennaio-ottobre segna 105, contro il 97 registrato nello stesso periodo del 2024. Il numero medio di transazioni si conferma in aumento, con 99 punti nei primi dieci mesi, stabile rispetto al 2023 e in forte crescita rispetto al 2024.

Nonostante un calo della spesa media complessiva, ottobre registra un incremento a 110 punti, confermando la solidità del settore e le prospettive positive per il quarto trimestre. La resilienza del business travel italiano emerge anche in un contesto sfidante, con tensioni geopolitiche e conflitto Russia-Ucraina che continuano a incidere sui costi dei trasporti aerei.

I dati del BTT saranno oggetto di approfondimento durante il BizTravel Forum, in programma il 27 novembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano. L’evento si articolerà in quattro sessioni tra mattina e pomeriggio, con relatori di rilievo del settore, tra cui Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, e altri.

Il settore aereo conferma il trend positivo, con il BTT Travel Value a ottobre che segna 117 punti, mentre il comparto alberghiero registra un Travel Value di 115 punti. Il Rail e il noleggio auto mostrano anch’essi segnali di crescita, con il Travel Value del Rail a 111 e il noleggio auto a 103. I dati positivi di ottobre lasciano prevedere una chiusura d’anno positiva per il business travel italiano, confermando la resilienza del settore nonostante le sfide globali.