Business Development Manager – Roma

Il mondo sta vivendo importanti cambiamenti verso:
- Energia rinnovabile
- elettrificazione
- nuove forme di energia
“Power a New World” è un invito a guardare al futuro in mezzo a queste trasformazioni.
EcoFlow crede in un futuro:
- sostenibile
- tecnologicamente avanzato
- eco-compatibile
Unisciti a noi per costruire un mondo migliore!
💼 Altre Offerte di Lavoro
