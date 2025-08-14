23.1 C
Business Development Manager – Milano

La nostra visione

Il mondo sta vivendo importanti cambiamenti verso:

  • Energia rinnovabile
  • Elettrificazione
  • Nuove fonti energetiche

“Power a New World” è il nostro invito a guardare al futuro. EcoFlow crede in un futuro:

  • Aspirazionale
  • Eco-sostenibile
  • Ad alta tecnologia

Unisciti a noi in questo viaggio verso il cambiamento!


Clinical Study Manager – Italia

Agap2 cerca ingegneri per consulenza in settori chiave. Requisito: esperienza tecnica. Beneficio: crescita professionale in un ambiente internazionale.

Tecnico Frigorista – Laives

Tecnico Frigorista specializzato in impianti di refrigerazione; requisito chiave: esperienza con sistemi di controllo atmosferico; beneficio: miglioramento dell'efficienza energetica aziendale.

International Key Account Manager – Bologna

Ruolo: International Key Account, focus su scouting e gestione clienti globali. Requisito: esperienza nel settore food. Beneficio: crescita professionale in un leader di mercato.

Addetto al Magazzino – Milano

Addetto al Magazzino: gestisce ricezione e controllo merce. Richiesta precisione. Benefit: ambiente innovativo e crescita professionale.

Elettromeccanico Trasfertista – Modena

Mecalux ricerca un progettista: deve avere conoscenze in ingegneria meccanica. Offriamo un ambiente innovativo e opportunità di crescita.

