Business Development Manager – Milano

Il mondo sta vivendo importanti cambiamenti verso:
- Energia rinnovabile
- Elettrificazione
- Nuove fonti energetiche
“Power a New World” è il nostro invito a guardare al futuro. EcoFlow crede in un futuro:
- Aspirazionale
- Eco-sostenibile
- Ad alta tecnologia
Unisciti a noi in questo viaggio verso il cambiamento!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Agap2 cerca ingegneri per consulenza in settori chiave. Requisito: esperienza tecnica. Beneficio: crescita professionale in un ambiente internazionale.
Tecnico Frigorista specializzato in impianti di refrigerazione; requisito chiave: esperienza con sistemi di controllo atmosferico; beneficio: miglioramento dell'efficienza energetica aziendale.
Ruolo: International Key Account, focus su scouting e gestione clienti globali. Requisito: esperienza nel settore food. Beneficio: crescita professionale in un leader di mercato.
Addetto al Magazzino: gestisce ricezione e controllo merce. Richiesta precisione. Benefit: ambiente innovativo e crescita professionale.
Mecalux ricerca un progettista: deve avere conoscenze in ingegneria meccanica. Offriamo un ambiente innovativo e opportunità di crescita.