Business Development Manager – Italia

Posizione: Business Development Manager – Italy – New World

Descrizione del Ruolo:

EcoFlow, leader nell’innovazione eco-sostenibile, è alla ricerca di un Business Development Manager per l’Italia, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo commerciale in un contesto di transizione verso energie rinnovabili e sostenibili. Il candidato prescelto avrà il compito di promuovere la visione “Power a New World”, contribuendo attivamente alla diffusione delle tecnologie emergenti e all’elettrificazione.

Responsabilità Principali:

Sviluppare e implementare strategie di business per incrementare la presenza di EcoFlow nel mercato italiano.

Costruire e mantenere relazioni strategiche con partner e clienti chiave.

Analizzare le tendenze di mercato e identificare nuove opportunità di crescita.

Collaborare con i team interni per assicurare un allineamento strategico nelle iniziative commerciali.

Requisiti Fondamentali:

Esperienza comprovata in ruoli di sviluppo commerciale, preferibilmente nel settore delle energie rinnovabili o della tecnologia.

Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione in italiano e inglese.

Capacità di analisi e problem solving, con un forte orientamento ai risultati.

Passione per le tecnologie sostenibili e le innovazioni nel campo dell’energia.

Vantaggi del Ruolo:

Opportunità di contribuire a un cambiamento significativo nel settore energetico.

Ambiente di lavoro dinamico e innovativo, orientato a valori eco-compatibili.

Possibilità di sviluppo professionale e crescita all’interno di un’azienda in rapida espansione.

Unisciti a EcoFlow per essere parte attiva nella costruzione di un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.