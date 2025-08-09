27.4 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Lavoro

Business Development Manager – Italia

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Posizione: Business Development Manager – Italy – New World

Descrizione del Ruolo:
EcoFlow, leader nell’innovazione eco-sostenibile, è alla ricerca di un Business Development Manager per l’Italia, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo commerciale in un contesto di transizione verso energie rinnovabili e sostenibili. Il candidato prescelto avrà il compito di promuovere la visione “Power a New World”, contribuendo attivamente alla diffusione delle tecnologie emergenti e all’elettrificazione.

Responsabilità Principali:

  • Sviluppare e implementare strategie di business per incrementare la presenza di EcoFlow nel mercato italiano.
  • Costruire e mantenere relazioni strategiche con partner e clienti chiave.
  • Analizzare le tendenze di mercato e identificare nuove opportunità di crescita.
  • Collaborare con i team interni per assicurare un allineamento strategico nelle iniziative commerciali.

Requisiti Fondamentali:

  • Esperienza comprovata in ruoli di sviluppo commerciale, preferibilmente nel settore delle energie rinnovabili o della tecnologia.
  • Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione in italiano e inglese.
  • Capacità di analisi e problem solving, con un forte orientamento ai risultati.
  • Passione per le tecnologie sostenibili e le innovazioni nel campo dell’energia.

Vantaggi del Ruolo:

  • Opportunità di contribuire a un cambiamento significativo nel settore energetico.
  • Ambiente di lavoro dinamico e innovativo, orientato a valori eco-compatibili.
  • Possibilità di sviluppo professionale e crescita all’interno di un’azienda in rapida espansione.

Unisciti a EcoFlow per essere parte attiva nella costruzione di un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Articolo precedente
HONOR 400 5G Smartphone 8GB/256GB, 200MP, AMOLED, Dual SIM
Articolo successivo
Gatti racconta perché ha scelto la Juve su Conte e Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.