Business Development Manager – Italia: Unisciti a New World!

Titolo: Business Development Manager – Italy (A143181) | New World – Nuove Opportunità

Descrizione:

Stiamo cercando un Business Development Manager per unirsi al nostro team in Italia, un’opportunità unica in un contesto in rapida evoluzione, dove la transizione verso l’energia rinnovabile e l’elettrificazione è al centro delle innovazioni.

La Nostra Visione:

In un mondo in cui il cambiamento è la norma, EcoFlow si impegna a “Power a New World”, affrontando le sfide e le opportunità che emergono in questo panorama in evoluzione.

Requisiti Principali:

Esperienza Consolidata : Almeno 5 anni nel business development, idealmente nel settore dell’energia o delle tecnologie rinnovabili.

: Almeno 5 anni nel business development, idealmente nel settore dell’energia o delle tecnologie rinnovabili. Competenze Commerciali : Abilità nel costruire e mantenere relazioni strategiche con partner e clienti.

: Abilità nel costruire e mantenere relazioni strategiche con partner e clienti. Orientamento ai Risultati : Capacità di identificare e perseguire opportunità di crescita e sviluppo commerciale.

: Capacità di identificare e perseguire opportunità di crescita e sviluppo commerciale. Formazione : Laurea in Economia, Ingegneria o discipline affini.

: Laurea in Economia, Ingegneria o discipline affini. Lingue: Ottima padronanza dell’italiano e dell’inglese; la conoscenza di altre lingue è un plus.

Vantaggi del Ruolo:

Innovazione e Crescita : Incarico in un’azienda pionieristica nel settore dell’energia, con un focus su soluzioni sostenibili.

: Incarico in un’azienda pionieristica nel settore dell’energia, con un focus su soluzioni sostenibili. Ambiente Dinamico : Lavoro in un contesto stimolante che promuove l’innovazione e la creatività.

: Lavoro in un contesto stimolante che promuove l’innovazione e la creatività. Opportunità di Networking : Collaborazione con professionisti di alto livello e leader del settore.

: Collaborazione con professionisti di alto livello e leader del settore. Sviluppo Professionale: Accesso a programmi di formazione e sviluppo per accrescere le tue competenze.

Unisciti a noi e diventa parte di un movimento verso un futuro più sostenibile ed energico!