Business Development Manager – Italia

Posizione: Business Development Manager – Italy – New World
Descrizione del Ruolo
In qualità di Business Development Manager per EcoFlow in Italia, sarai al centro della nostra visione innovativa di promuovere un futuro sostenibile. Con l’obiettivo di “Power a New World”, lavorerai in un contesto caratterizzato da significativi cambiamenti verso l’energia rinnovabile e l’elettrificazione.
Responsabilità Principali
- Sviluppare e implementare strategie di business mirate per espandere la presenza di EcoFlow nel mercato italiano.
- Costruire e gestire relazioni solide con partner commerciali e clienti, promuovendo soluzioni ecologiche e tecnologiche.
- Monitorare le tendenze di mercato e identificare opportunità di crescita nel settore delle energie rinnovabili.
Requisiti
- Laurea in Economia, Ingegneria o un campo correlato.
- Esperienza comprovata in business development, preferibilmente nel settore energetico o tecnologico.
- Capacità di analisi e problem-solving, unite a eccellenti doti comunicative e relazionali.
- Conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato italiane e delle normative in materia di energia.
Vantaggi del Ruolo
- Opportunità di lavorare in un settore in rapida evoluzione con impatti positivi sull’ambiente.
- Costruire una carriera in un’azienda leader nel settore dell’energia sostenibile.
- Partecipare a progetti innovativi e contribuire a una visione globale di cambiamento.
Unisciti a noi in questo viaggio verso un futuro verde e tecnologico, contribuendo attivamente alla transizione energetica globale.