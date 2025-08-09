30.5 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Lavoro

Business Development Manager – Italia

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Posizione: Business Development Manager – Italy – New World

Descrizione del Ruolo
In qualità di Business Development Manager per EcoFlow in Italia, sarai al centro della nostra visione innovativa di promuovere un futuro sostenibile. Con l’obiettivo di “Power a New World”, lavorerai in un contesto caratterizzato da significativi cambiamenti verso l’energia rinnovabile e l’elettrificazione.

Responsabilità Principali

  • Sviluppare e implementare strategie di business mirate per espandere la presenza di EcoFlow nel mercato italiano.
  • Costruire e gestire relazioni solide con partner commerciali e clienti, promuovendo soluzioni ecologiche e tecnologiche.
  • Monitorare le tendenze di mercato e identificare opportunità di crescita nel settore delle energie rinnovabili.

Requisiti

  • Laurea in Economia, Ingegneria o un campo correlato.
  • Esperienza comprovata in business development, preferibilmente nel settore energetico o tecnologico.
  • Capacità di analisi e problem-solving, unite a eccellenti doti comunicative e relazionali.
  • Conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato italiane e delle normative in materia di energia.

Vantaggi del Ruolo

  • Opportunità di lavorare in un settore in rapida evoluzione con impatti positivi sull’ambiente.
  • Costruire una carriera in un’azienda leader nel settore dell’energia sostenibile.
  • Partecipare a progetti innovativi e contribuire a una visione globale di cambiamento.

Unisciti a noi in questo viaggio verso un futuro verde e tecnologico, contribuendo attivamente alla transizione energetica globale.

Articolo precedente
Putin torna negli Stati Uniti: l’incontro decisivo in Alaska
Articolo successivo
I Guilt Pleasure di Martina Strazzer: Piaceri Inconfessabili
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.