Business Analyst Milano Lainate

Attività principali:
- Condurre analisi strategiche su vendite, costi e spese.
- Analizzare margini di contribuzione e KPI.
- Supportare la pianificazione finanziaria e il budgeting.
- Gestire richieste ad hoc dalle Direzioni esecutive.
- Preparare relazioni finanziarie e aziendali.
- Individuare miglioramenti di processo e pratiche per l’eccellenza operativa.
Requisiti e competenze:
- Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Informatica o affini.
- Esperienza di almeno 2 anni come Business Analyst o ruolo simile.
- Conoscenza di strumenti di analisi dati e software di gestione (es. SQL, Excel, ERP).
- Competenze analitiche e problem-solving.
- Eccellenti doti comunicative e attitudine al lavoro in team.
- Ottima conoscenza di Excel e Power BI.
- Esperienza nella creazione di Query e linguaggi di programmazione (Visual Basic, SQL, AS400).
Soft Skills:
- Adattabilità ai cambiamenti.
- Proattività e attenzione ai dettagli.
- Pensiero strategico e orientamento agli obiettivi.
Retribuzione e modalità contrattuale da definire in base all’esperienza.
Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!
