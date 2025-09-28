23.8 C
Lavoro

Business Analyst Milano Lainate

Offerte di Lavoro

Per azienda in crescita nel settore della distribuzione di materie chimiche, cerchiamo un/una Business Analyst. Questa figura è essenziale per analizzare la performance aziendale.

Attività principali:

  • Condurre analisi strategiche su vendite, costi e spese.
  • Analizzare margini di contribuzione e KPI.
  • Supportare la pianificazione finanziaria e il budgeting.
  • Gestire richieste ad hoc dalle Direzioni esecutive.
  • Preparare relazioni finanziarie e aziendali.
  • Individuare miglioramenti di processo e pratiche per l’eccellenza operativa.

Requisiti e competenze:

  • Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Informatica o affini.
  • Esperienza di almeno 2 anni come Business Analyst o ruolo simile.
  • Conoscenza di strumenti di analisi dati e software di gestione (es. SQL, Excel, ERP).
  • Competenze analitiche e problem-solving.
  • Eccellenti doti comunicative e attitudine al lavoro in team.
  • Ottima conoscenza di Excel e Power BI.
  • Esperienza nella creazione di Query e linguaggi di programmazione (Visual Basic, SQL, AS400).

Soft Skills:

  • Adattabilità ai cambiamenti.
  • Proattività e attenzione ai dettagli.
  • Pensiero strategico e orientamento agli obiettivi.

Retribuzione e modalità contrattuale da definire in base all’esperienza.

Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!


