Momenti di paura questa mattina poco dopo le 13 sul lungomare di Bari, quando un autobus dell’Amtab ha preso fuoco.

È successo all’altezza del circolo della Vela. Il pullman snodato e lungo 18 metri proveniva dal park e ride di Pane e pomodoro quando l’autista si è accorto che qualcosa non andava. Poco dopo sono divampate le fiamme.

Fortunatamente l’autobus era quasi vuoto. Il conducente ha avuto il tempo di uscire. I vigili del fuoco che hanno domato le fiamme avvieranno accertamenti per capire le cause dell’incendio. L’autobus è tra quelli più vecchi in dotazione all’Amtab. Il traffico è stato temporanemante deviato mentre la colonna di fumo nero ha allarmato i cittadini tra il centro e il quartiere Madonnella.