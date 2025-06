Burocrazia e fondi 4.0: un appello per semplificare

Confimi Industria ha denunciato che le imprese italiane sono ostacolate dalla burocrazia e si trovano in difficoltà a causa dei continui cambi di moduli e procedure, in particolare riguardo al credito d’imposta 4.0. Le recenti modifiche, previste per la primavera 2024, hanno introdotto nuovi modelli per la prenotazione e la conferma degli investimenti in beni 4.0, creando complicazioni per lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro dalla Legge di bilancio 2025.

A meno di un mese dalla pubblicazione di due decreti e tre nuovi modelli di comunicazione, il tetto dei fondi risulta già esaurito, come indicato dal MIMIT e dal GSE il 18 giugno. Le imprese che avevano prenotato o completato investimenti con i vecchi modelli devono presentare nuove comunicazioni entro il 17 luglio per mantenere la priorità; tuttavia, il numero di fondi disponibili era già chiaro essere insufficiente.

Inoltre, il credito d’imposta 5.0 è praticamente bloccato: su un totale di 6,2 miliardi di euro stanziati, solo 1,1 miliardi sono stati prenotati e solo 75 milioni utilizzati, a causa della complessità delle procedure. Flavio Lorenzin, vicepresidente di Confimi Industria, ha sottolineato l’importanza di focalizzarsi sul credito d’imposta 4.0, proponendo l’istituzione di un “cassetto unico” per gestire in modo più efficace gli incentivi alle imprese.

Confimi Industria ha quindi rinnovato l’appello per l’adozione di strumenti stabili, trasparenti e utili, affermando che le aziende necessitano di un sostegno serio in una situazione critica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.borsaitaliana.it