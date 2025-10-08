Burlesque e Danza: Mulier Incanta in Italia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle ore 20.45, il Centro Arti Visive e Sceniche di San Martino in Fiume ospiterà la Compagnia Fuori Scena con lo spettacolo ‘Mulier’. Questo evento di danza-teatro è ispirato al popolare film ‘Burlesque’ e affronta le diverse fasi della vita di una donna, esplorando il suo percorso verso la consapevolezza e la forza interiore.

Le coreografie, che richiamano il burlesque, sono interpretate da tre talentuose performer: Valentina Crudeli, Aleksandra Stoijc e Virginia Rossi, che presentano per la prima volta un progetto esclusivamente loro, con la narrazione di Fabiola Crudeli.

Il burlesque è tradizionalmente una forma d’arte che unisce satira, teatro e danza, caratterizzata da ironia e provocazione. Con il passare del tempo, è diventato un mezzo di espressione artistica e una celebrazione della sensualità e della femminilità in tutte le sue varietà. In questo spettacolo, il burlesque trascende la mera danza o estetica; si fa portavoce della complessità femminile, diventando un rito di affermazione e celebrazione del corpo e dell’anima.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata componendo il numero 331 4449797.