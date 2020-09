“Dobbiamo incrociare le dita, potremmo essere alla fine. Siamo alla finale della Coppa del Mondo, il vaccino ha superato la semifinale. Ventimila persone sono state vaccinate e ventimila no, per ognuno di questi studi. Ora si sta aspettando di contare i casi, si spera siano tutti nei non vaccinati”. Il professor Roberto Burioni torna nello studio di Che tempo che fa e si esprime così sull’emergenza coronavirus. Il virologo ha osservato un silenzio stampa televisivo dalla fine di maggio. Da allora, “è cambiato tantissimo, l’Italia ha tolto la testa dalle fauci della morte. I grandissimi sacrifici che abbiamo fatto ci hanno tolto da una situazione pericolosissima. Non abbiamo nessuna evidenza che il virus sia più buono. Non ci sono prove di questo, ma non ci sono prove nemmeno di un virus più cattivo”.

