Tra gli eventuali effetti a lungo termine del vaccino contro il coronavirus e quelli del covid, Roberto Burioni non ha dubbi. “Non essendo a disposizione la macchina del tempo che consente di viaggiare nel futuro, gli effetti a lungo termine del vaccino si sapranno a lungo termine, così come gli effetti a lungo termine del Covid-19. Io scelgo quelli del vaccino”, scrive il virologo, su Twitter, rispondendo alle domande di un utente. “Sono vaccini nuovi, ma qualche trial di fase 1 è stato eseguito su vaccini simili sin dal 2017 e non si sono registrati effetti negativi a lungo termine. Ovvio che parliamo di poche centinaia di persone, per cui le osservazioni hanno valore limitato”, aggiunge.

Fonte