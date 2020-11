Roberto Burioni torna in tv domani. Il virologo sarà ospite di Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa. “Vi aspetto domani sera a Che tempo che fa con Fabio Fazio per raccontarvi tutto del nuovo vaccino anti-COVID-19 e non solo”, scrive su Twitter. Da maggio, Burioni ha osservato un silenzio stampa televisivo quasi integrale. Presenza fissa accanto a Fazio nella prima fase della pandemia, Burioni è stato presente nello studio di Che tempo che fa solo in un’occasione nella nuova stagione televisiva, partecipando alla puntata a cui ha preso parte, in collegamento dagli Stati Uniti, il professor Anthony Fauci.

