“Vediamo una luce in fondo al tunnel”. Roberto Burioni oggi torna in tv, nel salotto di Che tempo che fa, per parlare delle ultime notizie relative al vaccino contro il coronavirus. “Questa sera torno in TV a Che tempo che fa per dirvi quello che ho sperato di potervi dire dai primi di marzo: che ci sono dati provenienti da una fonte affidabile e da uno studio randomizzato in doppio cieco che indicano la disponibilità di un vaccino molto efficace”, dice il virologo in un post su Facebook. “E’ arrivato il momento di spiegarvi come funziona questo vaccino e di spiegarvi cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi, perché adesso possiamo cominciare davvero a parlare di date e vediamo una luce in fondo a questo terribile tunnel”, aggiunge. “Per il resto, chi alimenta il panico si comporta in maniera sbagliata. Ma chi da mesi vi racconta falsi complotti o bugie tranquillizzanti è come minimo un irresponsabile”, dice ancora. Burioni, presenza costante accanto a Fabio Fazio nella prima fase della pandemia, da maggio è sostanzialmente in silenzio stampa televisivo. Nella nuova stagione di Che tempo che fa, il virologo ha partecipato alla trasmissione solo nella puntata in cui è stato presente, in collegamento, il professor Anthony Fauci.

Fonte