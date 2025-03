Burioni a Che tempo che fa e la “notizia sorprendente” sul tumore al pancreas

“Ci sono notizie molto belle, che colpiscono”, afferma il professor Roberto Burioni a Che tempo che fa, commentando gli aggiornamenti sulla ricerca di cure per il tumore al pancreas. Questo tipo di cancro, in particolare l’adenocarcinoma, è uno dei più letali e ha causato la morte di molte persone, tra cui Eleonora Giorgi e figure sportive come Vialli e Facchetti. In Italia, colpisce circa 15.000 persone ogni anno, e solo un paziente su tre sopravvive dopo un anno dalla diagnosi. Nonostante la gravità della malattia, Burioni annuncia una notizia sorprendente.

La ricerca ha fatto un primo passo significativo. Presso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, è stato sviluppato un vaccino che stimola il sistema immunitario a combattere il tumore al pancreas, simile a quanto accaduto con i vaccini anti-covid. L’azienda che ha creato il vaccino contro il covid nel 2021 ha messo a punto questa nuova terapia; abbinata a un altro farmaco che neutralizza i “poliziotti corrotti”, è stata somministrata a 16 pazienti con risultati inaspettati. Sette di loro non hanno risposto in modo significativo, mentre otto hanno mostrato una reazione positiva. Di questi ultimi, sette pazienti sono vivi dopo quattro anni, e in sei di essi non ci sono più segni della malattia. Solo un paziente, che aveva avuto una risposta temporanea, è deceduto. Questa scoperta rappresenta quindi un grande progresso nella lotta contro un cancro così aggressivo.