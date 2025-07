Bureaucracy and Health: The Struggle of a Young Cancer Survivor

La salute è una questione cruciale per molti, specialmente per coloro che devono affrontare gravi patologie. Alessia Fucarino, una giovane di 24 anni di Brescia, è una di queste persone e ha avviato una petizione su Change.org che ha già raccolto oltre 20.000 firme, chiedendo maggiore attenzione alle esigenze di chi è affetto da malattie rare e gravi.

Alessia è stata diagnosticata a 12 anni con un carcinoma ovarico estremamente raro, una condizione che ha richiesto un complesso percorso di diagnosi e trattamento, compresi interventi chirurgici e chemioterapia. Nonostante sia considerata “guarita” dal tumore da oltre dieci anni, affronta quotidianamente le conseguenze delle sue condizioni di salute, che includono anche una cecità parziale e altre complicazioni. Per monitorare la sua salute, Alessia deve effettuare tra 20 e 30 visite mediche all’anno specialistiche, spaziando da controlli ginecologici a dermatologici.

Tuttavia, attualmente Alessia si trova in una situazione difficile, poiché il riconoscimento della sua invalidità non le consente di accedere ai permessi necessari per queste visite. Ha infatti a disposizione solo 18 ore di permesso lavorativo, insufficienti per gli appuntamenti medici necessari, costringendola a chiedere un aggravamento della propria invalidità per ottenere aiuti. La commissione preposta ha ritenuto che le condizioni di Alessia non giustificassero un aumento delle agevolazioni. Con la sua battaglia, Alessia desidera non solo migliorare la propria situazione, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che vivono molte persone nella gestione delle loro malattie.