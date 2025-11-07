Burattini in scena a Bari con Il Rapimento del Principe Carlo

Il Teatro del Drago torna alla Casa di Pulcinella con il suo spettacolo di burattini tradizionali emiliano-romagnoli, “Il Rapimento del Principe Carlo”. Si tratta di una produzione storica, risalente al 1983, che ha riscosso un enorme successo, superando le 3000 repliche e venendo tradotta in diverse lingue, tra cui spagnolo, francese e inglese. Gli appuntamenti sono fissati per sabato e domenica alle ore 18.00.

“Il Rapimento del Principe Carlo” ha ottenuto riconoscimenti sia in Italia che all’estero, partecipando ai più importanti festival di teatro di figura. Questa compagnia è parte della Famiglia Monticelli, attiva nel mondo dei burattini e delle marionette dalla metà del XIX secolo. L’opera rappresenta un esempio mirabile di Commedia Burattinesca tipica dell’Emilia-Romagna, con esibizioni in numerosi paesi europei, in Texas, Giappone, Tunisia e Libia.

La trama si basa su un antico canovaccio della collezione Monticelli. Protagonisti sono Fagiolino e il suo fidato amico Sandrone, che intraprendono un’avventura per salvare il Principe Carlo rapito da un brigante. Con i consigli della Fata Circe, Fagiolino affronta imprevisti nel Bosco della Rogna, cercando di riportare il giovane principe sano e salvo al padre, il re.

I biglietti per lo spettacolo costano 8 euro per adulti e bambini a partire dai 3 anni, con riduzioni per gruppi. La compagnia è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Emilia-Romagna. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e presso il botteghino del teatro.