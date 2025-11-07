14.9 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Spettacolo

Burattini in scena a Bari con Il Rapimento del Principe Carlo

Da stranotizie
Burattini in scena a Bari con Il Rapimento del Principe Carlo

Il Teatro del Drago torna alla Casa di Pulcinella con il suo spettacolo di burattini tradizionali emiliano-romagnoli, “Il Rapimento del Principe Carlo”. Si tratta di una produzione storica, risalente al 1983, che ha riscosso un enorme successo, superando le 3000 repliche e venendo tradotta in diverse lingue, tra cui spagnolo, francese e inglese. Gli appuntamenti sono fissati per sabato e domenica alle ore 18.00.

“Il Rapimento del Principe Carlo” ha ottenuto riconoscimenti sia in Italia che all’estero, partecipando ai più importanti festival di teatro di figura. Questa compagnia è parte della Famiglia Monticelli, attiva nel mondo dei burattini e delle marionette dalla metà del XIX secolo. L’opera rappresenta un esempio mirabile di Commedia Burattinesca tipica dell’Emilia-Romagna, con esibizioni in numerosi paesi europei, in Texas, Giappone, Tunisia e Libia.

La trama si basa su un antico canovaccio della collezione Monticelli. Protagonisti sono Fagiolino e il suo fidato amico Sandrone, che intraprendono un’avventura per salvare il Principe Carlo rapito da un brigante. Con i consigli della Fata Circe, Fagiolino affronta imprevisti nel Bosco della Rogna, cercando di riportare il giovane principe sano e salvo al padre, il re.

I biglietti per lo spettacolo costano 8 euro per adulti e bambini a partire dai 3 anni, con riduzioni per gruppi. La compagnia è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Emilia-Romagna. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e presso il botteghino del teatro.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Imprenditoria femminile e mining sostenibile in Italia
Articolo successivo
Screening oculistico gratuito per over 65 a Roccagorga
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.