BUOYDM Cappotto Donna Felpa con Cappuccio Giacca Invernale Giacche e Cappotti Outwear Hoodies

Descrizione prodotto

Tabella di Formato:

S — Lunghezza: 69cm / 27.16in; Busto: 98cm / 38.58in; Spalla: 39cm / 15.35in; Maniche: 61cm / 24.01in; Vita: 90cm / 35.43in; M — Lunghezza: 70cm / 27.55in; Busto: 102cm / 40.15in; Spalla: 40cm / 15.74in; Maniche: 62cm / 24.40in; Vita: 94cm / 37.00in; L — Lunghezza: 71cm / 27.95in; Busto: 106cm / 41.73in; Spalla: 41cm / 16.14in; Maniche: 63cm / 24.80in; Vita: 98cm / 38.58in; XL — Lunghezza: 73cm / 28.74in; Busto: 114cm / 44.88in; Spalla: 43cm / 16.92in; Maniche: 65cm / 25.59in; Vita: 106cm / 41.73in; 2XL — Lunghezza: 74cm / 29.13in; Busto: 116cm / 45.66in; Spalla: 44cm / 17.32in; Maniche: 66cm / 25.98in; Vita: 108cm / 42.51in;

perfetto per le giornate fredde

buono per stare al caldo

Q1: ma veste stretto o largo considerando va messo sopra un maglione?

A1: Un pò largo, si indossa meglio con sotto un maglione

Q2: Salve! All’interno è imbottito o felpato?

A2: Interno felpato, pensavo fosse più pesante ma comunque carino

Q3: Come è la vestibilità? sono indecisa se prendere una s o una m. generalmente porto una 42 ma sono bassina 1.58. che taglia mi conviene prendere? è ade

A3: S

Ottima vestibilità non sbiadito facile da pulire sgancio rapido

Materiale

misto lana e cotone misto lana e cotone misto lana e cotone

Con cappuccio

✓

✓

✓

✓

Set

felpa + pantaloni gilet + felpa + pantaloni gilet + felpa + pantaloni

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,8 x 26,2 x 9,5 cm; 490 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 settembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07Y4P3SLP

Riferimento produttore ‏ : ‎ TY_Clothing_02443-MERT

Categoria ‏ : ‎ Donna

Casual e Sportivo: le misure sono precise, linea sagomata, la misura è perfetta, veste sia sportivo che elegante.

Miscela di cotone, Poliestere

Chiusura: Toggle

Stile scollo: Button down

Manica lunga

giacca blouson

Regalo: ha un rivestimento interno, caldo e veste bene, trattiene il calore, pratico e carino per tutte le occasioni.

Invernale & Autunnale: cuciture ben fatte, ha la chiusura con zip e bottoni ed, bellissimo, leggero e confortevole.

Si consiglia di lavare a mano o a secco e la temperatura massima per l’acqua non deve superare i 30 gradi Celsius.

33,89€