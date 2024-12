Buoni propositi 2025: come migliorare la salute del cervello

È tempo di buoni propositi, specialmente per il 2025, quando si desidera migliorare la salute del cervello. Gli esperti suggeriscono di iniziare parlando con il proprio medico di 12 fattori cruciali. Questi fattori variano dal sonno alla dieta e sono stati discussi in un focus dell’American Academy of Neurology, pubblicato nella rivista ‘Neurology’.

Carlayne E. Jackson, presidente dell’American Academy of Neurology, sottolinea l’importanza dei neurologi per mantenere il cervello in buona salute. Le malattie neurologiche colpiscono oltre 3 miliardi di persone nel mondo, rendendo essenziale la loro prevenzione nelle fasi iniziali per rallentarne la progressione. Gli esperti propongono 12 domande da considerare per valutare la propria salute cerebrale in tutte le fasi della vita.

Le domande riguardano aspetti fondamentali come il sonno, l’umore, la dieta, l’esercizio fisico e le interazioni sociali. Ad esempio, è importante riuscire a dormire a sufficienza, gestire le preoccupazioni relative all’umore, mantenere una dieta sana e praticare regolarmente esercizio fisico. Inoltre, la sicurezza personale è fondamentale per evitare traumi, mentre è vitale monitorare la pressione sanguigna e altri fattori di rischio. Il supporto sociale e l’accesso a terapie sono altrettanto importanti.

L’esercizio fisico, ad esempio, può portare a una miglior neurogenesi e ridurre la neuroinfiammazione, oltre a migliorare il controllo della salute cerebrovascolare. Tuttavia, quasi un terzo della popolazione mondiale non raggiunge i livelli minimi raccomandati di attività fisica, con i più anziani che rischiano di non beneficiare degli effetti positivi dell’esercizio.

Anche la dieta gioca un ruolo significativo, con il concetto di “cibo come medicina” che sta guadagnando attenzione. I neurologi devono essere aggiornati sulle diete che supportano la salute cerebrale e consigliare sulle migliori pratiche.

Discutere questi fattori con un neurologo o un medico è importante per ricevere supporto e risorse per migliorare la salute cerebrale. Gli specialisti continuano a promuovere la salute cerebrale a livello nazionale attraverso la ricerca scientifica e l’accesso all’assistenza sanitaria. Ogni individuo ha molteplici opportunità per migliorare la propria salute cerebrale, e diventare consapevoli di questi aspetti è un buon inizio per un nuovo anno.