Buone Pratiche 2025, Mia Grassi (Adnkronos) tra i premiati

Al caporedattore centrale dell’Adnkronos, Mia Grassi, è stato conferito il premio internazionale Buone pratiche 2025, un riconoscimento assegnato da Remind e dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia per le eccellenze che promuovono lo sviluppo sostenibile nel campo della Cultura, Economia e Informazione. La cerimonia, tenutasi allo Spazio Europa, è stata inaugurata da Paolo Crisafi e Carlo Corazza, con saluti istituzionali di Antonella Sberna e Giorgio Mulè.

Tra i premiati, Roberto Sergio, direttore generale della Rai, ha sottolineato l’importanza del servizio pubblico, soprattutto nel contrasto alle fake news, citando il ruolo della Rai durante il Covid. Riconoscimenti sono andati anche a Giampaolo Letta di Medusa Film e Andrea Pucci di TgCom24. Un’attenzione particolare è stata riservata al Modello Caivano, un progetto di riqualificazione sociale guidato da don Maurizio Patriciello e da figure istituzionali come Fabio Ciciliano e Marco Mezzaroma.

La cerimonia ha omaggiato anche le famiglie imprenditoriali resilienti, con premi alla famiglia Manfredi e riconoscimenti alla memoria per Angelo Vallefuoco e Domenico Gravina. Oltre a Mia Grassi, sono stati premiati diversi professionisti dell’informazione, tra cui Roberto Sommella e Alessandra Sardoni.

Nella categoria manageriale, il premio è andato a Stefano Lucchini, mentre Sacha Camerino, Gianfrancesco Rizzuti e Luca Iuliano hanno ricevuto attestazioni di merito per le rispettive aree. Infine, Paolo Crisafi ha messo in luce l’importanza del premio come occasione per celebrare competenze e esperienze che migliorano la Nazione, promuovendo buone pratiche e iniziative benefiche.