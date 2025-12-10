Buone Notizie Italia

In un contesto in cui le notizie negative dominano i media, è fondamentale cercare storie di resilienza e impegno che possono ispirare e dimostrare che il cambiamento positivo è possibile. Buone Notizie, una testata giornalistica dedicata al giornalismo costruttivo, ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere la pubblicazione del volume annuale “Le Migliori Buone Notizie”, un libro che raccoglie fatti di progresso sociale, innovazione e solidarietà accaduti in Italia e nel mondo.

Il progetto mira a offrire un’alternativa alla narrazione dominante, fornendo notizie positive che possono contribuire a un clima sociale più sano e consapevole. La campagna di crowdfunding consente di sostenere la pubblicazione del libro e di ricevere ricompense come l’abbonamento annuale alla rivista trimestrale, la membership digitale e la partecipazione a eventi esclusivi.

Le notizie positive sono importanti per il benessere mentale, poiché l’esposizione prolungata ai contenuti negativi può influenzare negativamente lo stato d’animo di una persona. Buone Notizie vuole dimostrare che il cambiamento positivo è una realtà quotidiana e che raccontare storie positive può aiutare a una migliore comprensione della realtà e a credere che il cambiamento sia possibile.

La campagna di crowdfunding è un’occasione per fare un regalo speciale e sostenere un’informazione più completa ed equilibrata. Il libro “Le Migliori Buone Notizie” è una raccolta di resoconti e storie che spesso vengono ignorate dal flusso informativo quotidiano e mira a restituire uno sguardo più completo sulla realtà e ad evidenziarne i progressi e le soluzioni più significativi.

BuoneNotizie è nato con una missione ben chiara: offrire un’alternativa concreta alla narrazione dominante e fornire notizie positive che possano contribuire a un clima sociale più sano e consapevole. Il progetto ha raccolto numerosi riconoscimenti e ha dimostrato l’impatto sociale di un’iniziativa che promuove un’informazione capace di generare consapevolezza e fiducia. Sostenere il giornalismo costruttivo è un modo per investire in un modello che valorizza soluzioni, contesto e responsabilità, contribuendo a un ecosistema informativo più sano e orientato verso il benessere personale e collettivo.