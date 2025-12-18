Buone Notizie Italia

Le idee regalo possono essere strumenti di cambiamento culturale. BuoneNotizie.it rilancia la sua missione in un panorama mediatico spesso dominato da titoli allarmistici e notizie negative, con una raccolta fondi per realizzare il libro Le Migliori Buone Notizie. Il volume rappresenta un dono originale e significativo, che porta fiducia e speranza.

Il progetto prevede la pubblicazione di un libro che raccoglierà gli articoli più significativi dell’anno, un vero e proprio ecosistema editoriale che mette al centro la raccolta fondi come strumento di partecipazione. La copertina sarà un mosaico composto dai volti dei redattori e dei sostenitori della campagna di crowdfunding, trasformando così i lettori in protagonisti del progetto.

BuoneNotizie.it nasce dall’intuizione di Silvio Malvolti e dal lavoro dell’Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, con la missione di colmare il vuoto lasciato dai media tradizionali troppo spesso concentrati su scandali e cronaca nera. Un’informazione positiva riduce ansia e depressione, favorendo comportamenti virtuosi e apportando benefici economici per la collettività.

I sostenitori potranno scegliere tra diverse ricompense, a seconda delle loro donazioni, come la versione digitale o cartacea del libro, pacchetti completi con abbonamenti e biglietti per eventi dal vivo, e corsi di media literacy per costruire una dieta mediatica sana. La raccolta fondi diventa non solo un mezzo per finanziare un prodotto editoriale, ma anche un percorso di formazione e crescita personale.

La campagna attuale rappresenta un nuovo passo verso un’informazione indipendente e partecipativa, sostenuta direttamente dai cittadini. È un invito a credere che le buone notizie non siano un’eccezione, ma una realtà che merita di essere raccontata. Ad esempio, la raccolta fondi potrà aiutare a realizzare un libro che raccoglie le storie più ispiratrici e positive dell’anno, creando un dono unico e significativo per amici e parenti. Inoltre, i sostenitori potranno partecipare a eventi esclusivi e ricevere aggiornamenti sulla campagna, sentendosi parte di un progetto che promuove un’informazione diversa e più positiva.