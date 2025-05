Buona Prognosi per Tumori Muscolo-Scheletrici: Scopri di Più

Il congresso Esmos, in corso a Padova, segna un avanzamento significativo nella cura dei tumori muscolo-scheletrici. Grazie ai progressi in tecnologie e trattamenti, gli interventi non implicano più amputazioni, ma mirano a salvare e preservare la funzionalità degli arti, migliorando così la qualità della vita dei pazienti. Il professor Pietro Ruggieri, direttore della Clinica Ortopedica di Padova, ha sottolineato che, rispetto al passato, oggi in nove casi su dieci è possibile garantire la guarigione e il recupero del movimento.

All’evento, oltre 700 specialisti discutono di come nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche abbiano rivoluzionato gli approcci. Le diagnosi precoci, abilitate da avanzate metodologie di imaging, unitamente a terapie mirate, consentono interventi chirurgici meno invasivi, anche in aree difficili come bacino e vertebre.

Una novità importante è l’uso della stampa 3D per creare protesi osteocompatibili su misura, migliorando l’integrazione con i tessuti e accelerando i tempi di riabilitazione. L’approccio attuale non si limita a garantire la sopravvivenza, ma si concentra sulla qualità della vita, fondamentale per pazienti giovani colpiti da sarcomi ossei.

Il congresso evidenzia la leadership italiana nella ricerca ortopedico-oncologica, con Padova che si afferma come centro di formazione internazionale per giovani chirurghi. Ruggieri, pur mantenendo un approccio realistico, esprime ottimismo per il futuro, con l’obiettivo di estendere questi progressi anche a contesti sanitari meno dotati di risorse.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net