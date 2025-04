Buona la prima con l’allenatore Marc Lopez

Jasmine Paolini ha avuto un ottimo inizio al Wta 500 di Stoccarda, vincendo il suo primo match contro la tedesca Eva Lys con un punteggio convincente di 6-2 6-1. Questo incontro ha segnato anche il debutto del nuovo allenatore Marc Lopez, dopo la sua separazione da Renzo Furlan. La toscana, attualmente al sesto posto nel ranking, ha dimostrato un tennis solido e brillante, chiudendo il match senza troppa fatica. Al termine della partita, ha espresso soddisfazione per la prestazione e ha dichiarato: “Un buon esordio – ora speriamo di continuare così”.

Nei prossimi ottavi di finale, Jasmine affronterà un’altra tennista tedesca, Jule Niemeier, contro la quale ha già giocato in passato, ottenendo sempre la vittoria. Questo match rappresenta una buona opportunità per continuare il suo percorso nel torneo. L’atmosfera nel torneo indoor su terra di Stoccarda è particolarmente emozionante, e le aspettative sono alte per le prestazioni di Paolini, che ha avviato il torneo con slancio e determinazione.

L’abilità di Paolini di adattarsi rapidamente al nuovo allenatore e il suo approccio positivo sono indicatori di una stagione promettente. Gli allenamenti con Lopez sembrano aver dato i loro frutti, e la tennista è pronta a proseguire nel suo cammino verso il successo nel torneo tedesco. La sua vittoria nel primo round è un segnale positivo, e i suoi fan attendono con interesse le sue prossime performance.