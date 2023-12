Buon Natale Anche A Te, Elisa fa boom di ascolti e viene replicata poche ore dopo: la sua reazione

I concerti in tv spesso e volentieri non fanno buoni ascolti. Eppure la sera della Vigilia di Natale, su Canale 5, il concerto di Elisa dal titolo Buon Natale Anche A Te è stato visto da 2.330.000 telespettatori, pari al 19,5% di share. Più del doppio di quanto ha fatto il film su Rai1 che ha chiuso con l’8,9% di share. Un successo che ha convinto Mediaset a replicarlo anche durante il giorno di Natale durante il pranzo.

“Giuro che non me l’aspettavo. “Buon Natale anche a te” è stato il programma più visto in tv ieri sera. Oggi replichiamo alle 13.40, sempre su Canale 5” – ha scritto ieri Elisa sui social – “Un ringraziamento speciale a tutta la mia grande squadra tecnica, senza la quale nulla sarebbe possibile! Grazie di cuore a Canale 5 per averci dato fiducia e un posto d’onore, e per la squadra incredibile che ci avete messo a fianco ♥️”.