Buon compleanno Paolo, il tuo esempio vive nelle nostre azioni

La premier Giorgia Meloni ha commemorato Paolo Borsellino in occasione del suo 85° compleanno, ricordando il magistrato assassinato il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio. Meloni ha descritto Borsellino come un grande uomo, un giudice e un servitore dello Stato che ha insegnato a tutti l’importanza di affrontare la paura con coraggio. Citando Borsellino, ha sottolineato che, sebbene sia umano avere paura, ciò che conta è avere il coraggio di combattere per le proprie convinzioni e fare il possibile per migliorare la società.

La premier ha affermato che fin dall’insediamento del suo governo, la lotta contro le mafie è stata una delle priorità principali. Ha dichiarato che, in nome di Borsellino, di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della criminalità organizzata, il governo proseguirà con determinazione su questa strada, per promuovere legalità, sicurezza, libertà e giustizia. Meloni ha concluso il suo messaggio esprimendo un augurio di buon compleanno a Borsellino, affermando che il suo esempio continua a vivere nelle azioni del governo e delle istituzioni.