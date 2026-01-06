Buon Anno Show a Massarosa

Torna per il secondo anno consecutivo “Buon Anno Show”, l’evento al Teatro Vittoria Manzoni con cui l’Amministrazione comunale augura un buon 2026 a tutti. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 20.30 con una serata all’insegna della musica, danza, comicità e solidarietà.

La serata vedrà la partecipazione del comico Alessandro Serra, del maestro Aleandro Baldi con la giovane Matilde Gioe, delle coreografie di Koiné Danza e delle voci del Canta in Tour. Una parte del ricavato dell’evento sarà destinata al progetto “Fiore di Loto-Sport e disabilità”, una realtà nata sul territorio che unisce associazioni e realtà con l’obiettivo di promuovere lo sport per tutti.

L’assessore al turismo Fabio Zinzio commenta: “Primo evento del nuovo anno, un 2026 in cui vorremmo crescere ancora con una programmazione che copra tutto l’arco dell’anno su tutto il territorio”. L’assessora al sociale Alberta Puccetti e la sindaca di Massarosa Simona Barsotti sottolineano che l’attenzione è rivolta anche all’aiuto e al sostegno delle realtà associative, un valore fondante della comunità.