Bungaro in concerto: emozioni a Suoni della Murgia 2023

La rassegna “Suoni della Murgia” si arricchisce di un nuovo momento musicale di grande spessore. Il 24 luglio, il cantautore Bungaro presenterà il suo spettacolo “Volevo volare con i piedi per terra” presso la Masseria Malerba di Altamura, a partire dalle 20.30. Questo evento attira l’attenzione per la carriera trentennale di Bungaro, nota per le sue canzoni raffinate e per le numerose collaborazioni con artisti internazionali e italiani.

Nel corso della sua carriera, Bungaro ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui quattro Premi della Critica al Festival di Sanremo e una nomination ai Latin Grammy. La sua musica attinge da esperienze e incontri significativi, e nel suo spettacolo racconta la storia di un bambino che sogna e crea attraverso le canzoni. Le sue performance si caratterizzano per una combinazione di monologhi, segreti e ricordi.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà Marco Pacassoni, esperto musicista di vibrafono e percussioni, noto per le sue collaborazioni con prestigiosi artisti jazz. Subito dopo l’esibizione di Bungaro, intorno alle 21:45, il duo Petra Petra proporrà la loro musica, un mix di tradizione e sonorità elettroniche, esplorando i legami culturali tra il Mediterraneo e oltre.

Prima del concerto di Bungaro, la rassegna renderà omaggio al cantastorie Otello Profazio, scomparso due anni fa, con la presenza del figlio Ermanno. L’ingresso al concerto di Bungaro sarà di 6 euro, inclusivo del costo di tesseramento. “Suoni della Murgia” continuerà a proporre una serie di eventi che valorizzano la musica popolare e world, in un contesto suggestivo e ricco di storia.