L’ultima volta che il Bayern Monaco aveva assaporato il gusto amaro della sconfitta era stato lo scorso 7 dicembre, quando era uscito sconfitto 2-1 dopo una rocambolesca gara sul campo del Borussia Moenchengladbach. Per questo fa notizia il tonfo dei campioni d’Europa sul campo dell’Hoffenheim: un 4-1 che interrompe una serie di 32 gare senza sconfitte tra campionato, coppe europee e coppa di Germania. Anche più datata la concessione di tre reti agli avversari: l’ultima volta era accaduto lo scorso novembre, nel 5-1 a Francoforte contro l’Entrach che era costato il posto a Niko Kovac e favorito di fatto l’avvento dell’attuale tecnico Flick.

Davanti a circa seimila tifosi, l’Hoffenheim parte fortissimo e in 24′ fa due gol ai campioni di tutto grazie alle reti di Bicakcic (colpo di testa in anticipo sul primo palo) e di Dabbur. Al 36′ Kimmich accorcia le distanze per la squadra di Flick con un tiro piazzato da fuori. Nella ripresa Kramaric riporta in doppio vantaggio i suoi con un diagonale destro, per poi siglare il 4-1 finale su rigore nel recupero. Il Bayern resta così a 3 punti, mentre è la seconda vittoria consecutiva per l’Hoffenheim che sale a 6 punti.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Hertha Berlino – Eintracht Fr. 1-3

SABATO

Moenchengladbach – Union Berlino 1-1

Bayer Leverkusen – RB Lipsia 1-1

Mainz – Stoccarda 1-4

Augsburg – Borussia Dtm 2-0

Arminia Bielefeld – Colonia 1-0

Schalke – Werder Brema 1-3

DOMENICA

Hoffenheim – Bayern Monaco 4-1

Friburgo – Wolfsburg ore 18

CLASSIFICA: Augsburg, Hoffenheim 6 punti; Arminia, Eintracht, RB Lipsia 4; Bayern Monaco, Hertha, Borussia Dtm, Stoccarda, Werder Brema, Friburgo 3; Bayer Leverkusen 2; Moenchengladbach, Wolfsburg, Union Berlino 1; Mainz, Colonia, Schalke 04 0.