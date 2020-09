Il Borussia Dortmund risponde subito al Bayern, che nell’anticipo ha sepolto di reti (8-0) lo Schalke. Al Signal Iduna Park i gialloneri vincono 3-0 contro il Moenchengladbach: vantaggio al 35′ con Reyna; raddoppio e definitivo 3-0 nella ripresa con una doppietta di Haaland, in gol al 54′ su rigore e al 77′ con sinistro.

Successo per 4-1 dell’Hertha Berlino sul campo del Werder Brema. Per la formazione allenata da Bruno Labbadia in gol Pekarik (42′), Lukebakio (45+2′), Cunha (62′) e Cordoba (90′), inutile la rete dei padroni di casa con Selke (69′). L’Hoffenheim vince 3-2 a Colonia: vantaggio al 4′ con Kramaric, pari dei padroni di casa con Andersson al 22′, a pochi secondi dal termine del primo tempo, però, ancora Kramaric, questa volta su rigore trafigge il portiere avversario. Nei minuti finali, all’86’ Drexler sembra fissare il punteggio sul 2-2, ma Kramaric è in giornata di grazia e nel recupero sigla il gol che vale i tre punti.

Pari per 1-1, invece, tra Eintracht Francoforte e Arminia Bielefeld: ospiti avanti con Soukou al 51′, pari dei padroni di casa undici minuti dopo con Andrè Silva. Rocambolesca vittoria per 3-2 del Friburgo sul campo dello Stoccarda. Triplo vantaggio degli ospiti con Petersen (8′), Sallai (26′) e Grifo (48′), poi la reazione dei padroni di casa che accorciano con Kalajdzic (72′) e Wamangituka (81′).Successo esterno anche per l’Augsburg contro l’Union Berlin grazie alle reti di Vargas (41′), Gregoritsch (82′) e Hahn (90′). Inutile il gol del momentaneo pari dell’Union Berlin realizzato da Bulter (75′).

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Bayern Monaco – Schalke 04 8-0

SABATO

Eintracht Fr. – Arminia Bielefeld 1-1

Union Berlino – Augsburg 1-3

Colonia – Hoffenheim 2-3

Werder Brema – Hertha Berlino 1-4

Stoccarda – Friburgo 2-3

Borussia Dortmund – Moenchengladbach 3-0

DOMENICA

RB Lipsia – Mainz ore 15.30

Wolfsburg – Bayer Leverkusen ore 18