Appena due giornate, ed arriva la prima brutta frenata del Borussia Dortmund. I gialloneri, indicati come i più credibili rivali della corazzata Bayern Monaco, cadono sul campo dell’Augsburg: finisce 2-0 (incornata di Uduokhai nel primo tempo, raddoppio di Caligiuri in contropiede), e padroni di casa che, per il momento, restano l’unica squadra a punteggio pieno.

Parità fra Bayer Leverkusen e Lipsia: si decide tutto fra il 14′ e il 20′, con un gran gol di Forsberg a portare avanti gli uomini di Nagelsmann e il pari di Demirbay con un violento sinistro da fuori. Stesso risultato fra Moenchengladbach e Union Berlino, con le reti di Thuram e Schlotterbeck (in entrambi i casi colpo di testa sugli sviluppi di un corner), Stoccarda a valanga a Mainz: padroni di casa in vantaggio con Quaison, poi gli ospiti la ribaltano fino al 4-1 finale. Il Mainz resta a 0 così come il Colonia, superato di misura dall’Arminia Bielefeld: decide la rete di Edmundsson al 78′.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Hertha Berlino – Eintracht Fr. 1-3

SABATO

Moenchengladbach – Union Berlino 1-1

Bayer Leverkusen – RB Lipsia 1-1

Mainz – Stoccarda 1-4

Augsburg – Borussia Dtm 2-0

Arminia Bielefeld – Colonia 1-0

Schalke – Werder Brema ore 18.30

DOMENICA

Hoffenheim – Bayern Monaco ore 15.30

Friburgo – Wolfsburg ore 18

CLASSIFICA: Augsburg 6 punti; Arminia, Eintracht, RB Lipsia 4; Bayern Monaco, Hertha, Borussia Dtm, Stoccarda, Hoffenheim, Friburgo 3; Bayer Leverkusen 2; Moenchengladbach, Wolfsburg, Union Berlino 1; Mainz, Colonia, Werder Brema, Schalke 04 0.