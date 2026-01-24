Bundesliga: Bayern Monaco contro Augusta

Il match tra il FC Bayern e l’FC Augsburg è iniziato. Le due squadre si affrontano in un incontro importante, con il Bayern che cerca di mantenere la sua posizione di leader in classifica e l’Augsburg che lotta per uscire dalla zona retrocessione.

Prima dell’inizio della partita, il Bayern ha annunciato la formazione titolare, con alcune sorprese come l’inclusione di Davies e l’esclusione di Guerreiro, Neuer, Bischof e Kimmich. L’Augsburg, invece, ha fatto alcuni cambi rispetto alla precedente partita contro il Freiburg, con l’inclusione di Zesiger, Arthur Chaves, Rexhbecaj e Kade.

La partita è iniziata con il calcio d’inizio dell’Augsburg e entrambe le squadre hanno iniziato a creare occasioni da gol. Al 18′ Ito ha deviato un corner dalla sinistra. Al 17′ l’Augsburg è tornata nuovamente nel proprio penalty area, alla fine Giannoulis ha ottenuto un calcio di punizione. Al 16′ i bavaresi hanno messo Dahmen sotto pressione con un pressing alto, ma il portiere si è liberato con un passaggio alto verso destra.

Al 13′ Karl è stato servito da Olise sul margine dell’area, poi però si è fatto trovare il pallone troppo lontano. Al 10′ i bavaresi hanno messo per la prima volta gli avversari alle corde nei pressi dell’area, poi però un passaggio errato è finito fuori. Al 8′ Giannoulis è stato sganciato sulla sinistra vicino all’area e ha crossato all’interno, sul secondo palo ha intercettato Urbig. Al 7′ anche il Bayern è apparso per la prima volta sul fronte offensivo, Luis Diaz si è fatto strada a destra dopo un paio di finte e si è ritrovato in posizione di tiro, ma alla fine è stato stoppato.

Al 4′ gli ospiti hanno provato a controbattere sul lato destro, alla fine Claude-Maurice ha tirato da 20 metri in posizione centrale con il destro, ma il pallone è finito a lato a destra. Al 1′ la partita è iniziata con il calcio d’inizio dell’Augsburg. Prima dell’inizio della partita, le due squadre si sono schierate sul campo. Il match è stato preceduto da alcune dichiarazioni dei allenatori e dei giocatori, con il Bayern che cerca di mantenere la sua concentrazione e l’Augsburg che cerca di sorprendere.

Il referee della partita è Florian Exner, mentre Katrin Rafalski è il VAR. Manuel Baum, allenatore dell’Augsburg, ha fatto alcune scelte interessanti per la formazione titolare, con l’inclusione di alcuni giocatori che non avevano giocato nella precedente partita. Il Bayern, invece, ha fatto alcune scelte più prevedibili, con l’inclusione di alcuni dei suoi migliori giocatori. La partita è molto importante per entrambe le squadre, con il Bayern che cerca di mantenere la sua posizione di leader e l’Augsburg che lotta per la salvezza.