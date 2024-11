Bullismo, Corsi: “Non lasciatevi mai influenzare dagli Influencer, ma date voi l’esempio”

Gabriele Corsi, showman e conduttore televisivo, ha parlato dell’importanza del rispetto e dell’esempio durante la presentazione del Progetto di Peer Education, dedicato a combattere il bullismo e il disagio giovanile nelle scuole italiane, avvenuta presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma. Corsi ha sottolineato che non è sufficiente chiedere ai ragazzi di limitare l’uso dei cellulari; è fondamentale che gli adulti diano l’esempio attraverso il proprio comportamento. Ha evidenziato che i giovani non devono sentirsi soli, poiché in Italia esistono numerose associazioni no-profit che offrono opportunità di volontariato, permettendo ai ragazzi di impegnarsi in attività significative.

Inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla potenza delle parole, citando Papa Francesco: “L’unico momento in cui un uomo può guardare un altro uomo dall’alto verso il basso è solo quando lo aiuta a rialzarsi”. Questa frase evidenzia il valore della solidarietà e del supporto reciproco, elementi chiave per affrontare situazioni di bullismo e disagio.

Il progetto di Peer Education mira a sensibilizzare le scuole sull’importanza della prevenzione, favorendo la crescita di un ambiente scolastico positivo e inclusivo. Corsi ha ribadito la necessità di costruire relazioni basate sul rispetto e sulla comprensione, affinché i giovani possano affrontare le sfide sociali e relazionali nel modo migliore possibile.

Il programma prevede anche l’attivazione di percorsi formativi destinati agli studenti, affinché possano diventare ambasciatori di un cambiamento culturale che contrasti pratiche dannose come il bullismo. La partecipazione attiva delle scuole, insieme alla collaborazione con le famiglie e le associazioni, è fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Corsi ha concluso il suo intervento invitando tutti a riflettere sull’importanza dell’empatia e dell’azione collettiva, per creare un clima di maggiore sicurezza e rispetto all’interno delle scuole. Il Progetto di Peer Education rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro più consapevole e responsabile per le nuove generazioni.