Quando ha visto i due malviventi armati, Bullet non ci ha pensato un attimo e gli è subito saltato addosso, mettendoli subito in fuga

Se qualcuno ancora è convinto che i cuccioli non siano fondamentali nelle vite dei loro proprietari, allora sarebbe proprio il caso di mostrargli questo video e raccontargli questa storia. Il protagonista è il coraggioso Bullet, che è saltato letteralmente addosso a due rapinatori armati, mettendoli così in fuga ed evitando che potessero uccidere il suo papà e l’altro dipendente del minimarket.

La storia naturalmente ha catturato l’attenzione prima dei media locali, ma poi in breve tempo si è diffusa anche in tutto il resto del mondo.

Era una giornata di lavoro come tante altre per il proprietario di un minimarket. Lui e il suo dipendente erano all’interno del negozio, quando improvvisamente due malviventi, uno a volto coperto e uno a volto scoperto, che hanno fatto irruzione all’interno dello store.

Le telecamere di video sorveglianza hanno registrato tutto ed è inevitabile che le immagini riprese causino ansia solo a guardarle.

Nella clip si vedono questi due rapinatori, che entrano con fare aggressivo in negozio. Entrambi erano armati. Uno con una normale pistola, mentre l’altro aveva una specie di mitraglietta.

In pochi secondi hanno raggiunto il titolare del negozio, puntandogli contro l’arma. Stesso destino toccato anche al dipendente del market, che era seduto sul divano vicino alla cassa per una pausa.

L’intervento di Bullet salva le loro vite

All’improvviso, poi, arriva l’eroe del giorno. Il cucciolo coraggioso Bullet, che evidentemente era dentro al negozio, seduto in un angolo bello tranquillo, accortosi del trambusto è scattato come una molla ed è letteralmente saltato addosso ai due ladri armati.

Il suo gesto è risultato davvero provvidenziale, poiché quei due rapinatori avevano delle armi cariche e avevano tutta l’intenzione di usarle.

Vedendo che il paladino canino non mollava la sua presa, alla fine i malviventi hanno desistito ed hanno deciso di andare via di corsa. Non prima, però, di sparare alcuni colpi.

Grazie alla distrazione causata da Bullet, il primo ladro che ha sparato al suo papà ha sbagliato mira e lo ha mancato. Per quanto riguarda il dipendente, invece, si è purtroppo beccato 4 colpi addosso.

Per fortuna nessuno di questi fatale o che ha messo in serio pericolo la sua vita. Attualmente è ricoverato in ospedale e tra qualche giorno potrà tornare sano e salvo dalla sua famiglia.

Chissà come sarebbe potuta finire se il coraggioso cane non fosse stato lì a proteggere il suo papà e il dipendente del market.