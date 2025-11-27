Bulgaria ritira progetto di bilancio dopo proteste di massa

Il governo bulgaro ha deciso di ritirare il progetto di bilancio statale per il 2026 a seguito di proteste di massa contro il piano. Il primo ministro Rosen Zhelyazkov ha annunciato che il governo cercherà di riprendere il dialogo con i datori di lavoro e i sindacati.

Le proteste sono state un chiaro segnale che il governo deve mettere gli interessi del Paese al di sopra delle opinioni politiche. Il premier ha chiesto di ripristinare il dialogo con le imprese e i sindacati, nonché con le organizzazioni dei datori di lavoro, che avevano boicottato alcune riunioni del Consiglio di governo congiunto.

L’ex primo ministro Boyko Borissov ha dichiarato che se non verrà adottato un nuovo bilancio entro la fine di dicembre, lo Stato opererà con il bilancio di quest’anno fino a quando non ne verrà approvato uno nuovo per il prossimo anno. Atanas Atanasov, della coalizione di opposizione, ha invitato i partiti di governo a riconsiderare le questioni controverse del bilancio del prossimo anno.

Le manifestazioni riflettono la preoccupazione per l’impatto economico del bilancio su individui e imprese, tra cui gli aumenti dei contributi previdenziali e il raddoppio dell’imposta sui dividendi. I manifestanti hanno formato una catena umana intorno al Parlamento e hanno cercato di bloccare le auto dei deputati, richiedendo l’intervento della polizia per evitare la violenza.

L’opposizione di vari gruppi sociali e gli avvertimenti degli economisti hanno indicato che la bozza del bilancio comportava rischi significativi, mentre la Bulgaria si prepara a entrare nell’eurozona all’inizio del prossimo anno. Il bilancio ha stabilito un record per la spesa pubblica, pari a quasi il 46 per cento del Pil, finanziato principalmente attraverso l’aumento delle tasse sulle imprese e sui lavoratori, oltre che con un forte aumento del debito pubblico.