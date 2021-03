Siamo onesti, il 99% (a stare bassi) di noi ricorda di Sanremo 2020 principalmente per ‘le brutte intenzioni la maleducazione…‘ e il ‘che succede?‘, ma questo non piace ad uno dei protagonisti di quella scena epica. Bugo è stanco di essere associato continuamente a Morgan e alla rivisitazione del loro brano in gara. Il cantante di Le Brutte Intenzion Sincero ieri è sbottato ed ha chiesto che si parli più della sua musica e meno di quello che è accaduto all’Ariston 12 mesi fa.

“Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui”.

Capisco il fastidio di essere costantemente preso in giro sui social e la noia delle continue domande sul collega che l’ha “sabotato”, ma questo sfogo non farà che alimentare la cosa. Cristian ha avuto anche la sfortuna che a Sanremo 2021 non sta succedendo NULLA, perché se Oriettona si fosse fatta arrestare in diretta o se la Michielin avesse scaraventato un mazzo di fiori addosso ad Amadeus tutti avrebbero accantonato la scenata di Morgan.

Bugo ‘non faccio solo musica triste’.