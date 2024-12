Bugo si ritira: l’ultimo concerto il 1° aprile all’Alcatraz, ‘Non è uno scherzo’

Bugo, noto cantautore italiano, ha annunciato il suo ultimo concerto che si terrà all’Alcatraz di Milano il 1° aprile 2025. Questa serata-evento segnerà la conclusione della sua carriera, dopo l’uscita del suo ultimo album, "Per Fortuna che ci sono Io". Suo reale nome è Cristian Bugatti e lui stesso ha dichiarato sui social che decidere di lasciare la musica non è stata una scelta difficile, ma piuttosto una festa che ha apprezzato profondamente.

L’artista ha descritto il suo concerto finale come un’occasione di celebrazione per tutti i suoi fan. Nonostante non abbia fornito dettagli sul motivo della sua decisione, ha paragonato questa ultima serata "al dessert di una festa". Bugo ha chiarito che non ci saranno possibilità di bis o ripensamenti, ma solo il desiderio di divertirsi e creare un’atmosfera vivace.

La scelta della data ha lasciato molti fan perplessi, alcuni dei quali sperano che possa trattarsi di uno scherzo, data la coincidenza con il pesce d’aprile. Tuttavia, l’artista ha confermato tramite l’agenzia di stampa Adnkronos che non è un pesce d’aprile e che il concerto chiuderà il tour "Mi sono rotto i co***oni ma per fortuna che ci sono io", dedicato alla promozione del suo nuovo album di inediti.

Nel corso della sua carriera, Bugo è diventato un importante riferimento nella scena musicale indie italiana. Nato a Rho nel 1973, ha pubblicato dieci album in ventiquattro anni di attività, spaziando da "La Gratta" (2000) a "Per Fortuna che ci sono Io" (2024). La sua carriera ha raggiunto un picco di notorietà nel 2020, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con Morgan, presentando il brano "Sincero". Tuttavia, il loro rapporto si è deteriorato in seguito a una controversia legata alla modifica del testo della canzone durante la performance, portando Bugo ad abbandonare il palco.

Dopo l’episodio di Sanremo, Bugo è tornato nel 2021 con il brano "E Invece Sì" e ha pubblicato due album, "Cristian Bugatti" (2020) e il citato "Per Fortuna che ci sono Io" (2024). La sua storia continua a suscitare interesse e dibattiti tra fan e critici.