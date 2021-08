Bugo la scorsa sera ha tenuto un concerto alla Notte Bianca di Ascoli Piceno ma sul più bello dell’esibizione di Sincero, brano sanremese salito alle cronache per la sfuriata fra lui e Morgan, ha gettato a terra il microfono ed ha smesso di cantare.

Perché? Secondo quanto scritto da DavideMaggio.it, il cantante ha smesso di cantare gettando a terra l’asta ed il microfono perché profondamente insoddisfatto.

“Questa volta, però, nessuna insofferenza dettata dal “pirata” ma, a quanto pare, dall’insoddisfazione di dover cantare difronte ad un pubblico in parte seduto, nella platea riservata ai possessori di Green Pass, e in parte “costretto” in piedi oltre le transenne e quindi fuori dall’area sottoposta ai necessari controlli”.

Bugo avrebbe infatti dichiarato: “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così”.

Insomma, il cantante non avrebbe quindi apprezzato la suddivisione del pubblico fra vaccinati e non vaccinati solidarizzando probabilmente con i secondi al di là delle transenne. Su Instagram, infatti, ha poi scritto:

“È stato un onore suonare ad Ascoli per la notte bianca! Il pubblico, anche e soprattutto fuori dalle transenne, è stato fantastico e gasatissimo! Nella foto il momento in cui mi preparavo per l’arresto invece volevano una foto con me e io con loro!”.