Bugo: la sua reazione dopo il licenziamento di Morgan da X Factor

Morgan è stato licenziato da X Factor e come prevedibile la reazione di Bugo non è tardata ad arrivare. Ve la sintetizzo: “Ahahah“.

“Cosa ho provato in quegli attimi?” – le parole di Bugo una settimana dopo lo show di Morgan al Festival di Sanremo – “Ai miei occhi è stata una cosa abbastanza normale andare via. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare dalla mia personalità. Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava quando ho sentito la prima strofa. Ho aspettato un attimo, poi ho preso il primo foglio e sono andato via. Io penso che si possono avere degli screzi, ma fare una cosa del genere…ha sfregiato la mia canzone, un atto che un artista non dovrebbe mai fare“. […] “Io ho partecipato insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso”.